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प्रदर्शन:अभाविप ने छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ किया विराेध प्रदर्शन

हाटपिपल्या4 घंटे पहले
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अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हाटपिपल्या के नगर उपाध्यक्ष नरेंद्र पाटीदार ने बताया कि 22 नवंबर को छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में आदिवासी नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म हुअा था। खून में लथपथ बालिका जब थाने पर एफआईआर दर्ज करवाने पहुंची ताे पुलिसकर्मी ने रिपाेर्ट लिखने के बजाय उलटा उसे बेइज्जत करके वहां से भगा दिया।

एक अन्य बालिका काे बहला-फुसलाकर आंध्रप्रदेश ले जाकर उसका धर्मांतरण करवा दिया गया। तब विद्यार्थी परिषद ने बालिकाओं को न्याय दिलाने के लिए आवाज उठाई तो विद्यार्थी परिषद के 14 कार्यकर्ताओं को जेल भेज दिया गया। 35 कार्यकर्ताओं पर प्रकरण दर्ज किया गया।

विद्यार्थी परिषद की छत्तीसगढ़ सरकार से मांग है जल्द से जल्द दोनों बालिकाओं को न्याय दिलाया जाए और जो भी जितने भी कार्यकर्ता हिरासत में हैं उन्हें बाइज्जत रिहा किया जाए। नहीं तो विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन करेगा और जिम्मेदार छत्तीसगढ़ सरकार होगी। प्रदर्शन स्थल पर परिषद के पूर्व जिला संयोजक संदीप गुर्जर, नगर अध्यक्ष शुभम रघुवंशी, काॅलेज प्रमुख सौरभ बड़ग़ुर्जर, जयदीप वर्मा, प्रवीण सोलंकी, भानू सोनी, सूरज मालवीय, कन्नू चौहान आदि उपस्थित थे।

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