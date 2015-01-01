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  • Alternative Route Will Be Built Behind Shriram Market, Cleanliness Supervisor And Public Representatives Of City Council Have Decided To Inspect

मार्केट में यातायात दबाव:श्रीराम मार्केट के पीछे बनेगा वैकल्पिक मार्ग, नगर परिषद के स्वच्छता पर्यवेक्षक और जनप्रतिनिधियाें ने निरीक्षण कर लिया निर्णय

पीपलरावांएक घंटा पहले
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बेरछा फाटे से नगर परिषद तक बन रही सीसी रोड व बस स्टैंड की नई पुलिया के निर्माण के कारण नगर में यातायात व्यवस्था चरमरा गई है। बस स्टैंड सहित नगर के व्यस्ततम बाजार श्रीराम मार्केट में वाहनों का सर्वाधिक दबाव देखा जा रहा है।

मार्केट में यातायात दबाव और आए दिन होने वाले विवादों को देखते हुए नागरिकों द्वारा बस स्टैंड से इतवारिया बाजार तक जाने के लिए वैकल्पिक मार्ग की मांग की जा रही थी। इसे लेकर गुरुवार को स्वच्छता पर्यवेक्षक एसएन कुलेथिया, आरक्षक विकास पटेल, पूर्व पार्षद सुरेश नाहर, सांसद प्रतिनिधि हिमांशु खत्री, प्रोजेक्ट मैनेजर अब्दुल खान आदि ने श्रीराम मार्केट के पीछे नाले के किनारे होते हुए बस स्टैंड से इतवारिया बाजार तक जाने के लिए वैकल्पिक मार्ग बनाने के लिए निरीक्षण किया।

नाले के किनारे की जगह काे साफ कर मुरम डलवाने के बाद एक-दो दिन में यह मार्ग चालू किया जाएगा। उक्त वैकल्पिक मार्ग चालू होने से बाइक सहित छोटे चार पहिया वाहन बस स्टैंड से सीधे इतवारिया बाजार तक सुगमता से जा सकेंगे।
बड़े वाहनों को गट्टा ग्राउंड की ओर से निकालें

व्यापारियों ने मांग की है कि दीपावली तक बड़े वाहनों का आवागमन श्रीराम मार्केट की बजाय गट्टा ग्राउंड से होकर किया जाए। साथ ही पुलिया निर्माण होने तक इतवारिया बाजार स्थित पुराने थाना भवन के पास पड़ी खाली जगह पर पार्किंग की व्यवस्था की जाए।

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