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बच्चाें के लिए खुशखबर:मल्हार स्मृति पार्क में आज शाम 5 बजे से शुरू होगी बैटरी से चलने वाली मिनी ट्रेन

देवास3 घंटे पहले
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बच्चाें के लिए नई मिनी ट्रेन 1 फरवरी से मल्हार स्मृति पार्क में शुरू हाेगी। पार्क में किए गए साैंदर्यीकरण के साथ-साथ बच्चों के किड्स जोन भी तैयार किए गए हैं, जिससे शहर के बड़े बुजुर्गों महिलाओं और बच्चों को स्वास्थ्य लाभ भी मिल रहा है।

पार्क में स्वास्थ्य लाभ के साथ-साथ बच्चों के लिए नगर निगम आयुक्त विशालसिंह चौहान के निर्देशानुसार बच्चों के मनोरंजन हेतु 1 फरवरी से बैटरी चलित प्रदूषण रहित मिनी ट्रेन प्रारंभ की जाएगी। ट्रेन का समय प्रतिदिन शाम 5 बजे से रहेगा। गार्डन में झूले, फिसलपट्टी आदि मनोरंजन केे साधन उपलब्ध है।

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