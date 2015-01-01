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भागवत कथा का आयोजन:भागवत कथा आज से, पंडित नागर का किया सम्मान

पीपलरावांएक घंटा पहले
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नगर के राजेंद्र मोड़ व शांतिलाल मोड़ के तत्वावधान में पंडित राजेश्वर नागर की भागवत कथा 6 नवंबर से प्रतिदिन दोपहर 12 से 3 बजे तक हाेगी।

आयाेजकाें व पंडित नागर ने कथा सुनने आने वाले लाेगाें से कोरोना प्रोटोकॉल का अनिवार्य रूप से पालन करने की अपील की है। प्रतिदिन कथा पंडाल को सैनिटाइज भी किया जाएगा।

नागर ब्राह्मण समाज ने नागर धर्मशाला में समाज अध्यक्ष चंद्रकांत त्रिवेदी के नेतृत्व में पंडित नागर का सम्मान किया। रमेश नागर, सुरेश त्रिवेदी, धर्मेंद्र मेहता, भुरू पंडित, मनीष मोड़, प्रकाश नागर, संजय त्रिवेदी सहित समाजजन मौजूद थे।

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