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पार्किंग:संस्कार अस्पताल के बाहर पार्किंग से बाइक चाेरी, सीसीटीवी में दिखा चोर

देवासएक घंटा पहले
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बुधवार काे दिन में संस्कार अस्पताल के पार्किंग में खड़ी बाइक दिनदहाड़े अज्ञात चाेर चुरा ले गया। चाेरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हाे गई। पीड़ित संजय पिता शिवलाल जायसवाल निवासी ग्राम टिगरिया सांचा देवास के संस्कार अस्पताल में चिंटू पटेल के बेटे की खबर लेने के लिए आए थे। कुछ देर बाद अस्पताल से बाहर आए ताे बाइक गायब थी, जिसे अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे में देखा ताे एक युवक, जिसके मुंह पर मास्क लगा था। वह आया और बाइक के पास कुछ देर खड़े रहकर ताला ताेड़ एबी राेड की ओर जाने के बजाय कालानी बाग की तरफ से बाइक चलाकर ले गया। वाहन मालिक ने बाइक चाेरी की िरपाेर्ट काेतवाली थाने में लिखवाने पहुंचा, जहां फिलहाल आवेदन ले लिया है। पुलिस सूत्राें की मानें ताे शहर में पुराने बाइक चाेर हैं, जाे फिर से वाहन चुराने का काम कर रहे हैं। इन चाेराें के रिकाॅर्ड शहर के सभी थानाें के अलावा, उज्जैन, इंदाैर, शाजापुर, सीहाेर व भाेपाल तक के थानाें में मिल जाएंगे। पुराने चाेराें के घराें की स्थिति काे देख अगर पूछताछ करें ताे बाइक चाेरी की वारदाताें का खुलासा हाे सकता है।

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