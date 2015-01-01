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आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी:आज से 15 नवंबर तक मनाई जाएगी बिरसा मुण्डा जयंती

देवास2 घंटे पहले
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आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा जिन्होंने जल जंगल जमीन के लड़ाई लड़ी थी। उन्हीं के जन्म दिवस 15 नवंबर तथा आदिवासी परंपरा चौदस के प्राकृतिक अवसर पर जिले के आदिवासी समाज द्वारा 8 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक गांव-गांव में साप्ताहिक बिरसा मुंडा जयंती मनाई जाएगी व उनके विचारों को घर-घर तक पहुंचाया जाएगा। 8 नवंबर को टंट्या भील गाथा स्थल बिशाली उदयनगर से करनावद तक प्रशासन के नियमों का पालन करते हुए जयस, बिरसा ब्रिगेड, भीम आर्मी, अजाक्स, आकास, देवास द्वारा रैली निकाली जाएगी। करनावद में स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा तथा संविधान निर्माता बाबा साहेब आंबेडकर के गाथे का अनावरण भी किया जाएगा। जानकारी जयस बिरसा ब्रिगेड के संयोजक अजय कनेल ने दी।

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