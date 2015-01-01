पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

शव:तीन दिन पहले घर से भागे सिराेल्या के व्यक्ति का कुएं में मिला शव

देवास4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

नगर के समीप स्थित एक कुएं में गुरुवार सुबह सिराेल्या निवासी व्यक्ति का शव मिला। पुलिस ने ग्रामीणाें की मदद से शव काे बाहर निकाला व पीएम के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया।

बराेठा थाना प्रभारी अविनाशसिंह सेंगर ने बताया कि मृतक का नाम माेहन पिता गणपतलाल मालवीय निवासी सिराेल्या है। माेहन की दिमागी हालत ठीक नहीं थी। दिमागी रूप से कमजाेर हाेने के कारण ही वह तीन दिन पहले वह घर से भाग गया था।

इसके बाद परिजनाें ने थाने पर रिपाेर्ट भी दर्ज करवाई थी। गुरुवार सुबह माेहन का शव बराेठा के समीप रंजीतसिंह दरबार के खेत स्थित कुएं में मिला। सूचना मिलते ही पुलिस माैके पर पहुंची अाैर ग्रामीणाें की मदद से शव काे कुएं से बाहर निकाला। माैका पंचनामा बनाकर शव काे पाेस्टमार्टम के लिए देवास भेज दिया गया। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले काे जांच में लिया है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली विधानसभा में कृषि कानूनों का पर्चा तार-तार, देश में कोरोना संक्रमित हो सकते हैं एक करोड़ पार - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें