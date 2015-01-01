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स्वच्छ भारत मिशन:कचरा पेटी मुक्त शहर बना देवास, 32 कचरा पेटियाें काे हटाया

देवास2 घंटे पहले
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देवास नगर पालिक निगम द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों के तहत शहर को बिन फ्री सिटी (कचरा पेटी मुक्त) बनाया जा चुका है। नगर निगम आयुक्त विशालसिंह चौहान के निर्देशन मे देवास शहर को बिन फ्री सिटी बनाने के लिए जहां शहर के विभिन्न क्षेत्रों से 32 कचरा पेटियों को हटाया गया।

वहीं नागरिकों को कचरा एकत्र करने के लिए कई सुविधाएं दी गई। जिससे की कचरे का सही तरीके से संग्रहण हो सके। निगम शहर सभी रहवासी/व्यवसायिक क्षेत्रों से घर-घर कचरे का संग्रहण कर रहा है, तथा 85 सार्वजनिक/व्यवसायिक/धार्मिक स्थानों पर लिटरबिन लगाए गए हैं ताकि राहगीरों द्वारा कचरा सड़कों पर ना डालते हुए रखे गए लिटरबिनों में डालें। सड़कों की सफाई से निकलने वाले कचरे को भी निगम सफाई मित्रों द्वारा बैग में एकत्र किया जा रहा है, तथा अलग से वाहनों में संग्रहण करके सीधा ट्रेंचिंग ग्राउंड पहुंचाया जा रहा है।

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