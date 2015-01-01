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बिजली कंपनी की लापरवाही:चापड़ा-गुराड़ियाकलां मार्ग पर बिजली का खंभा हुआ टेढ़ा, हादसे की आशंका, एक वर्ष से ऐसी ही स्थिति में है खंभा, तार भी नीचे झूल रहे

चापड़ाएक घंटा पहले
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बिजली कंपनी की लापरवाही के चलते क्षेत्र में कई जगह तार जमीन से मात्र 5 से 6 फीट ऊपर तक ही लटक रहे हैं। कई जगह किसान तार लकड़ी या डंडे से ऊपर उठाकर ट्रैक्टर निकालते हैं तब जाकर बाेवनी होती है। कई जगह वर्षों से गड़े खंभे टेढ़े हो गए हैं, लेकिन बिजली कंपनी ने आज तक ध्यान नहीं दिया।

किसान शिकायत करने जाते हैं ताे अधिकारियों का रटारटाया जवाब मिलता है कि खंभे का काम ठेकेदारी में चला गया है। इसलिए ठेकेदार से बोलता हूं।

चापड़ा से गुराड़ियाकलां की ओर जाने वाले रास्ते पर मुबारिक मंसूरी के मकान के पीछे करीब 1 वर्ष से अधिक समय से एक खंभा पूरी तरह से टेढ़ा हो चुका है। इससे तार भी नीचे झूल रहे हैं। पिछले वर्ष एक किसान अपने ट्रैक्टर में सोयाबीन का भूसा ला रहा था। तब इसी जगह तार ट्रैक्टर में लपट कर टूट गए। गनीमत रही कि उस समय बिजली चालू नहीं थी वरना बड़ा हादसा हो जाता।

पांच दिन में सीधे करवा देंगे खंभे : बिजली कंपनी बागली के कार्यपालन यंत्री बीएम गुप्ता ने बताया कि यदि कहीं खंभे टेढ़े हैं तो 5 दिन के अंदर सीधे करवा दिए जाएंगे। मुझे आज ही पता चला है। मैं शीघ्र ही उनको सीधे करवाने का बाेलता हूं।

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