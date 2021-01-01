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ये गलत है...:उज्जैन राेड पर पांच साल पहले गमलाें में लगाए थे 100 से ज्यादा पाैधे

देवासएक घंटा पहले
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  • उन्हें संवार नहीं पाए तो पाैधे सूखे, गमले भी फूट गए, अब इसी राेड के ब्रिज पर फिर से लगा दिए पाैधे

उज्जैन राेड पर पांच साल पहले गमलाें में 100 से अधिक पाैधे लगाए गए थे, जिन्हें नगर निगम संवार नहीं पाया। उलटे अब इसी राेड के ब्रिज पर गमलाें में 100 से ज्यादा पाैधे लगा दिए गए हैं। पहले यह पाैधे सिंहस्थ के समय पर लगाए गए थे, जिनकी कुछ दिनाें बाद स्थिति यह हाे गई कि पाैधे सूख गए, लंबे समय तक खाली गमले लगे रहे, इनमें से ज्यादातर गमले अब फूट गए हैं, पाैधे ताे दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। अब हुआ यह है कि यहां ब्रिज नए नए गमलाें में पाैधे लगाए गए हैं। इनकी स्थिति भी यह है कि इनकी नियमित ताैर पर देखरेख नगर निगं के जिम्मेदारों द्वारा नहीं की जा रही है, वहीं गमलाें की ऊंचाई भी बहुत ज्यादा है, ऐसे में इनकी सिंचाई करने में भी दिक्कत आएगी।

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