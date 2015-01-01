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काेराेना रिकवरी दर:काेराेना के चार मरीज और ठीक हुए, रिकवरी दर 96.49

देवास2 घंटे पहले
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काेराेना के शनिवार काे 9 केस सामने आए हैं। चार मरीज ठीक हाेकर डिस्चार्ज हुए हैं। रिकवरी दर 96.49 पर बनी हुई है। जिले में कुल एक्टिव केस अब 45 हैं।सीएमएचओ डॉ. एमपी शर्मा ने बताया 6 नवं‍बर को प्राप्त 353 सैम्पल में से 344 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, 9 सैम्पल पॉजिटिव निकले।

डॉ शर्मा ने बताया 4 कोरोना पॉजिटिव स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। देवास जिले में शनिवार तक 56 हजार 977 सैंपल लिए गए, जिनमें अब तक लैब से 56 हजार 546 सैंपलों की रिर्पोट प्राप्त हुई। अब तक 53 हजार 831 सैंपलों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। अब जिले में एक्टिव कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 45 है। जिले में अब तक का कोविड-19 रिकवरी रेट 96.49 प्रतिशत है तथा मृत्युदर 1.19 प्रतिशत है।

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