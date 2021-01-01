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स्वच्छता सर्वेक्षण 2021:शहर में खाली प्लाॅटों पर यदि गंदगी दिखी ताे मालिकों को देना होगा 5 हजार रुपए जुर्माना

देवासएक घंटा पहले
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  • देवास काे इस बार टाॅप 5 में लाने के लिए जुटा निगम, रात में भी हो रही सफाई

नगर निगम स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 की तैयारी में पूरी ताकत से जुट गया है, क्याेंकि देवास काे इस बार टाॅप 5 में जगह बनानी है। शहर में सुबह, शाम व रात में भी साफ-सफाई का कार्य तेजी से चल रहा है। मुख्य मार्ग, चाैराहे और सड़कें साफ रहती हैं, लेकिन उनके पास के खाली प्लाॅट व भूमि पर कचरे का अंबार या गंदा पानी जमा रहता है। प्लाॅट और खाली भूमि से गंदगी साफ हाे इसके लिए नगर निगम ने अब इनके मालिकाें काे माेबाइल पर एसएमएस भेज सूचना देना शुरू कर दिया है। नगर निगम के संपत्तिकर विभाग में जितने भी खाली प्लाॅट और खाली भूमि के करदाता हैं, उनके माेबाइल पर निगम की वेबसाइट से एसएमएस भेजे जा रहे हैं। एसएमएस में लिखा है कि सम्माननीय करदाता, आप अपने खाली प्लाॅट या भूमि पर बाउंड्रीवाल का निर्माण करवाकर फैलने वाली गंदगी काे राेकें, अन्यथा स्वच्छता नियमाें के अंतर्गत नियमानुसार जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। प्रत्येक वार्ड में साफ-सफाई की जिम्मेदारी के लिए निगम के इंजीनियराें की ड्यूटी लगा दी गई है। खाली प्लाॅट व भूमि पर गंदगी दिखी ताे संबंधित के खिलाफ पहली बार में 5 हजार रुपए का जुर्माना किया जाएगा।

सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के पानी से धूल रही सड़कें, बगीचाें में डाला जा रहा पानी
शहर में तीन स्थानाें पर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट पूरी क्षमता के साथ चालू हाे गए हैं। शहर से निकलने वाले गंदे पानी का प्लांट में ट्रीट कर टैंकराें के माध्यम से बगीचाें में डाल रहे हैं। साथ ही इस पानी से सड़कें, डिवाइडर और चाैराहाें काे धाेया जा रहा है। स्वच्छता सर्वेक्षण के दाैरान साफ सड़कें, चाैराहे और डिवाइडराें काे भी देखा जाएगा।

घर का सैप्टिक टैंक साफ करने के लिए करें टाेल-फ्री नंबर 14420 पर काॅल-
स्वच्छता सर्वेक्षण काे लेकर हर तीन साल में एक बार सैप्टिक टैंक काे साफ करना जरूरी है, इसके लिए नगर निगम ने आमजनाें की सुविधा के लिए टाेल फ्री नंबर 14420 जारी किया है। इस नंबर पर काॅल करने के बाद नगर निगम का टैंकर अपके घर आएगा और टैंक का गंदा पानी भरकर ले जाएगा। प्रत्येक टैंकर के लिए संबंधित काे 500 रु. की रसीद कटवाना अनिवार्य है।

हानिकारक कचरा डालने के लिए चौराहों पर लगाई जा रही तीसरी डस्टबिन

चाैराहाें पर अब तक दाे डस्टबिन रहती थी, एक में गीला और दूसरी में सूखा कचरा डाला जाता है। इस बार स्वच्छता सर्वेक्षण काे लेकर तीसरी डस्टबिन लगाना शुरू कर दिया, जिसमें घराें से निकलने वाला हानिकारक कचरा सैनेटरी नेपकिन, काेविड-19 की सामग्री, बच्चाें के डायपर डाले जाएंगे। ​​​​​​​

6000 में से शहर काे मिल चुके 500 नंबर
स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए के लिए कुल 6000 नंबर निर्धारित कर दिए हैं। इनमें से ओडीएफ प्लस-प्लस के पूरे 500 नंबर पिछले दिनाें देवास काे मिल चुके हैं। अब नागरिक फीडबैक के 1800, स्टार रेटिंग के 1100, सेवास्तर मापदंड के 2400 नंबर मिलने पर देवास टाॅप 5 में जगह बनाएगा। मार्च में आने वाली टीम गीला-सूखा कचरा अलग करने की प्रक्रिया, व्यावसायिक व रहवासी क्षेत्र में सफाई, घर-घर से कचरा संग्रहण और सीवरेज प्लांट पर ट्रीट हाे रहे पानी काे देखा जाएगा।
दूसरी बार भी लगेगा 5 हजार रु. का जुर्माना
^सड़कें, चाैराहे और अंदर के रास्ते साफ रहते हैं लेकिन लाेग खाली प्लाॅटाें में कचरे के ढेर लगा देते हैं। प्लाॅट और खाली भूमि के मालिकाें काे बाउंड्रीवाल करना जरूरी है। अब जिन प्लाॅटाें में कचरा दिखा, उनकी 5 हजार की रसीद कटेगी। राशि जमा नहीं करने पर उसे संपत्तिकर में जाेड़ा जाएगा।’
विशालसिंह चाैहान, आयुक्त नगर निगम देवास।

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