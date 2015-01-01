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सभी यात्री सुरक्षित:इकलेरा माताजी में नाबालिग से दुष्कर्म, जान से मारने की धमकी दी; आराेपी फरार

देवास4 घंटे पहले
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गांव इकलेरा माताजी निवासी फरियादी ने अपनी 15 वर्षीय नाबालिग भतीजी के साथ हुए दुष्कर्म की रिपाेर्ट पीपलरावां थाने पर दर्ज करवाई।

पीड़िता ने पुलिस काे बताया कि कमलेश मालवीय निवासी बेसरापुर ने मुझे गुटखा पाउच लाने के बहाने बुलाया और सुरेश मालवीय निवासी उपड़ी ने मेरा हाथ पकड़कर पड़ोस के मकान में मेरे साथ दुष्कर्म किया। चिल्लाने पर आरोपी ने मेरा मुंह दबा दिया।

जान से मारने की धमकी दी। जांच अधिकारी उपनिरीक्षक शहनाज खान ने पीड़िता व उसकी फरियादी बुआ के बयान लिए। पुलिस ने दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया। आरोपी फिलहाल फरार है, जिनकी तलाश की जा रही है। मेडिकल के आधार पर जब्त किए गए आर्टिकल को जांच के लिए भेजा जाएगा।

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