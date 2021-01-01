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साॅफ्ट टेनिस स्पर्धा:महिला वर्ग में आध्या ताे पुरुष वर्ग में जय प्रथम

देवास2 घंटे पहले
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राज्य स्तरीय सीनियर सॉफ्ट टेनिस (पुरुष/महिला) स्पर्धा का समापन पाॅयोनियर पब्लिक स्कूल में हुआ । सॉफ्ट टेनिस कोच गौरव कदम ने बताया कि पाॅयोनियर पब्लिक स्कूल में 28 से 30 जनवरी तक हुई इस स्पर्धा के पुरस्कार वितरण समारोह के मुख्य अतिथि फेडरेशन ऑफ इंडिया के उपाध्यक्ष श्रीकांत उपाध्याय थे।

विशेष अतिथि विश्वामित्र अवार्डी सुदेश सांगते एवं खेल प्रशिक्षक हेमेन्द्र निगम थे। स्वागत प्रवीण सांगते, मनीष जायसवाल, गौरव कदम ने किया। विजेता, उपविजेता एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़िय़ों महिला वर्ग में प्रथम आध्या तिवारी, तुषितासिंह द्वितीय एवं तृतीय खालिदा कुरैशी एवं पुरुष वर्ग में प्रथम जय मीणा, द्वितीय योगेश चौधरी तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने पर आदित्य दुबे को अतिथियों द्वारा ट्राॅफी प्रदान कर सम्मानित किया।

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