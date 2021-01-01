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कार्रवाई:कोतवाली टीआई सिंह और महिला एसआई कुसुम सस्पेंड

देवास3 घंटे पहले
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एसपी डाॅ. शिवदयाल सिंह ने रविवार काे कोतवाली टीआई उमराव सिंह एवं निर्भया टीम की एसआई कुसुम गोयल को एक विवेचना में लापरवाही करने पर सस्पेंड कर दिया। जानकारी के मुताबिक 2018 में कोतवाली में एक धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ था, जिसमें बैंगलुरु की एक महिला और उसके संबंधित आरोपी थे दो दिन पहले महिला को कोतवाली पुलिस गिरफ्तार करके देवास लाए पर पेश नहीं किया।

एसपी सिंह ने बताया महिला के प्रकरण की विवेचना में इन्होंने लापरवाही की है, जिसके चलते टीआई उमराव सिंह और निर्भया टीम की कुसुम गोयल को सस्पेंड किया है, जो लाईन में काम करेंगे।

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