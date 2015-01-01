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टिड्डी दलाें ने किया नुकसान:खातेगांव व टाेंकखुर्द में रात रुके टिड्डी दल ने दिए अंडाें से निकलने लगे बच्चे, रबी फसल काे खतरा

देवासएक घंटा पहले
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मार्च में देवास जिले में आए टिड्डी दलाें ने खेताें में फसल नहीं हाेने पर पेड़-पाैधाें में नुकसान पहुंचाया और यहां से निकल गए थे, किंतु जिले के खातेगांव में नर्मदा नदी के किनारे रात में दल रुका था। रात में रुके दल ने आसपास के क्षेत्र में अंडे दे दिए थे।

इसी तरह एक दल टाेंकखुर्द तहसील के खेताें में भी रुका था और यहां भी अंडे दिए थे। अब अंडाें से बच्चे निकलने लगे हैं, जाे रबी सीजन की गेहूं, चना, आलू, लहसुन हित सब्जियाें के लिए घातक साबित हाे सकते हैं। खातेगांव क्षेत्र के कुछ गांवाें में बच्चाें के द्वारा फसल चट करने की शिकायतें भी सामने आ रही है। टिड्डी दल के बच्चाें काे समय से पहले खत्म करना हाेगा, नहीं ताे यह आने वाले समय में फसल में ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। गाैरतलब है कि पाकिस्तान टिड्डी दल का प्रकाेप हर साल रहता है, जहां से भारत की बॉर्डर को क्रॉस करते हुए टिड्डियाें के झुंड राजस्थान में पहुंचता है। टिड्डी दल के आने से पहले कार्ययाेजना बनाकर उन्हें बाॅर्डर पर ही खत्म करने की तैयारी की जाती है, किंतु इस बार झुंड की संख्या अधिक हाेने से वह कंट्राेल नहीं हुए और मप्र तक पहुंच गए थे। टिड्डी दल दिन में उड़ते हैं और रात में रूकने पर वह अंडे देते हैं अब इन अंडाें से बच्चे निकलने लगे, जाे आने वाले समय में किसानाें के लिए परेशानी का सबब बनेंगे।

हंकाई-जुताई में भी नष्ट नहीं हाेते अंडे

खेताें में किसानाें के द्वारा हंकाई-जुताई करने के बाद भी अंडे नष्ट नहीं हाेते हैं। बारिश के दिनाें में भी अंडाें काे नुकसान नहीं हुआ और बच्चे निकलने लगे हैं। कृषि वैज्ञानिक मनीष सचान ने बताया, हमें खातेगांव और टाेंकखुर्द क्षेत्र में टिड्डी के बच्चे मिलने की

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