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आवेदन:मच्छराें से शहर में बढ़े डेंगू के मरीज, समस्या का करें निराकरण

देवासएक घंटा पहले
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  • कांग्रेसियों ने निगम उपायुक्त को दिया आवेदन

शहर में तेजी से फैल रही डेंगू बीमारी सहित अन्य समस्याओं काे लेकर शुक्रवार काे ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अनिल गोस्वामी के नेतृत्व में नगर निगम उपायुक्त पुनीत शुक्ला काे आवेदन दिया।

आवेदन में बताया कि मौसम बदलते ही शहर में मच्छरों का प्रकोप अधिक हाेने से शहर के अनेक हिस्सों में डेंगू जैसी घातक बीमारी पैर पसार रही है। वार्डों में मच्छर मारने के उपयोग में आने वाली दवाई का छिड़काव करवाया जाए, जिससे राहत मिल सके।

इसके अलावा शहर के अनेक हिस्सों में जहां सीमेंट क्रांकीट सड़कें नहीं, वहां डामरीकरण का कार्य कर उन्हें पूरा किया जाए। साथ ही मोतीबंगला क्षेत्र में ब्लॉक निर्माण का कार्य सालों से नहीं हाे सका, उसे शुरू किया जाए। इस पर उपायुक्त ने आश्वस्त किया, डेंगू की रोकथाम के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही जो समस्याएं हैं उनका भी निराकरण किया जाएगा।

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