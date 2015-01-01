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माैसम:60 कम हुआ रात का पारा, दिवाली तक ऐसा ही रहेगा

देवास2 घंटे पहले
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शहर में शाम काे ऐसा रहा माैसम।

पिछले सात दिनाें में दिन और रात के तापमान में गिरावट आई है। सात दिन पहले तक दिन का तापमान 31 डिग्री पर बना हुअा था, जाे कम हाेकर 28 डिग्री पर पहुंच गया है।

वहीं, रात का तापमान 19 डिग्री से कम हाेकर 13 डिग्री पर पहुंच गया है, दिन और रात के तापमान में गिरावट आने से रात में गुलाबी ठंड का अहसास हाेने लगा है, हालांकि अभी दीवाली तक अब तापमान ऐसी ही स्थिति में रहेगा। माैसम विभाग के डाॅ. जीडी मिश्रा ने बताया कि अभी दीवाली तक तापमान में बहुत ज्यादा गिरावट नहीं आएगी, ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। नवंबर के अंतिम सप्ताह से जरूर तापमान में गिरावट आने से ठंड बढ़ेगी।

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