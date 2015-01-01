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कबड्डी स्पर्धा आयाेजित:खातेगांव काे हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंची पिवड़ाय की टीम, फाइनल आज

देवास2 घंटे पहले
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पास के गांव पाेनासा में बजरंग दल कबड्डी क्लब के तत्वावधान में रात्रिकालीन कबड्डी स्पर्धा आयाेजित की जा रही है। क्लब ने रात में हाे रहे मैचाें के लिए लाइट के साथ ही मेट की भी व्यवस्था की है।

मैच राेजाना शाम 7 से रात 12 बजे तक हाे रहे हैं। तीसरे दिन खातेगांव व पिवड़ाय, धतुरिया व देवास व मानकुंड व मुरादपुर के बीच मैच हुआ। इसमें पिवड़ाय ने खातेगांव काे हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इसी तरह मानकुंड ने मुरादपुर और देवास ने धतुरिया की टीम काे हराया। शनिवार रात हुए मुकाबले वाली टीमें फाइनल में पहुंचेंगी। फाइनल मैच 8 नवंबर रविवार सुबह 11 बजे से हाेगा। आयाेजकाें ने बताया कि प्रथम पुरस्कार सरपंच याेगेंद्रसिंह सैंधव की ओर से 10 हजार रुपए व ट्राॅफी विजेता टीम काे दी जाएगी। इसी तरह द्वितीय पुरस्कार 5 हजार रुपए व ट्राॅफी संदीप सैंधव की अाेर से उपविजेता टीम काे दी जाएगी।

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