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पल्स पाेलियाे अभियान:जिले के 1890 बूथाें पर पिलाई पोलियो की दवा

देवास3 घंटे पहले
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  • विधायक ने बच्चाें काे दवा पिलाकर किया अभियान का शुभारंभ

जिला चिकित्सालय में विधायक गायत्री राजे पवार ने बच्चों को पोलियो की दो बूंद पिलाकर पोलियो अभियान का शुभारंभ किया। बच्चों को पोलियो की दो बूंद दवाई पिलाने का सिलसिला सुबह 8 बजे से ही प्रारंभ हो गया था।

अभियान के तहत शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में सुबह 8 बजे के पहले ही सभी 1890 बूथों पर पोलियो की दवा व अन्य सामग्री पहुंच चुकी थी। 40 ट्रांजिट टीम व 45 मोबाइल टीम भी अपने नियत स्थानों पर पोलियो की दवा व अन्य सामग्री के साथ पहुंच चुके थे। सुबह 7 बजे से ही सीएमएचओ डाॅ. एमपी शर्मा, सिविल सर्जन डाॅ. अतुल बिथवई, जिला टीकाकरण अधिकारी डाॅ. केके कल्याणे, जिला मीडिया अधिकारी/उप जिला मीडिया अधिकारी व स्वास्थ्य विभाग के मानिटरिंग पोलियो से संबंधित जानकारी शहरी एवं विकासखंड क्षेत्रों से व्यवस्थाओं की जानकारी लेते रहे।

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