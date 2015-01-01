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खुदकुशी:निजी स्कूल के प्रधानाध्यापक ने घर में लगाई फांसी, माैत

बेहरीएक घंटा पहले
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  • पत्नी व बेटे के साथ देवास में रह रहे थे, 16 काे ही गांव आए थे, 17 काे घर में पंखे के कड़े से लटके मिले

बेहरी के शिक्षक जगदीश पिता गिरवरसिंह पटेल ने अपने घर में फांसी लगा ली। इससे उनकी माैत हाे गई। मृतक जगदीश मांगलिया जिला इंदौर के सरस्वती शिशु मंदिर में प्रधानाध्यापक के पद पर पदस्थ थे। करीब 14 वर्ष बागली के सरस्वती शिशु मंदिर में शिक्षक के पद पर रहकर अपनी सेवाएं दी। 2017 में बागली से मांगलिया के स्कूल में प्रधानाध्यापक के पद पर पदस्थ होकर चले गए थे। देवास में अपनी पत्नी व एक बेटे के साथ रह रहे थे।

परिजनों के अनुसार करीब छह-सात महीने पहले लीवर की बीमारी को लेकर मानसिक तनाव में थे, जिसका उपचार चल रहा था। कुछ समय से अपने डबलचौकी निवासी बड़े भाई मदनलाल पटेल के साथ रह रहे थे। 16 दिसंबर बुधवार को ही अपने घर बेहरी आए थे। गुरुवार दाेपहर करीब 3 बजे अपने घर में पंखे के कड़े से रस्सी बांधकर लोहे के पलंग पर ड्रम रखकर उसके ऊपर चढ़कर फंदा लगा लिया।

इस दौरान घर में केवल मृतक की बुजुर्ग मां ही थी। सूचना पर बागली थाना प्रभारी जयराम चौहान घटनास्थल पहुंचे। पंचनामा बनाकर मर्ग कायम किया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बागली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर डॉ. हेमंत पटेल ने पीएम किया। इसके बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया।

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