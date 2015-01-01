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दर्दनाक मौत:दिवाली मनाने इटारसी जा रहे निजी कंपनी के रीजनल मैनेजर सीमेंट बोरी से भरे ट्राॅले में कार सहित दबे, माैत

देवासएक घंटा पहले
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भाेपाल राेड पर गुरुवार शाम खटाम्बा के पास कार से जा रहे एग्रीसेल क्राॅप साइंस कंपनी के रीजनल मैनेजर आशीष अग्रवाल- 52 निवासी इटारसी आगे चल रहे सीमेंट की बाेरियाें से भरे ट्राॅले काे ओरवटेक करते समय दुर्घटना के शिकार हाे गए। ट्राॅला अनियंत्रित हाेकर कार के ऊपर राेड के दाेनाें तरफ बीच की खाई में पलट गया जिसमें कार दब गई। चपेट में आने से आशीष ने माैके पर ही दम ताेड़ दिया।

आवाज सुनकर खटाम्बा के लाेग एकत्रित हाे गए और ट्राॅले में भरी सीमेंट की बाेरियां खाली की। ग्रामीणाें ने ट्राॅले काे उठाने का प्रयास किया पर नहीं उठा पाए। देवास से हाइड्रा व क्रेन पहुंची। डेढ़ घंटे तक रेस्क्यू चला। एसपी डाॅ. शिवदायलिसंह, एएसपी जगदीश डावर के निर्देशन में कार खटाम्बा के साैधानसिंह चाैधरी के ट्रैक्टर-ट्राॅली में रख देवास जिला अस्पताल के पीएम रूम तक लाया गया। क्रेन, गैस कटर, पुलिस जवान और लाेगाें की मदद से शव कार से बाहर निकाल पीएम रूम में रखा गया। शुक्रवार सुबह पीएम कर शव परिजनाें काे साैंपा जाएगा।

जानकारी मिली तो मौके पर पहुंचा कर्मचारी

कंपनी के कर्मचारी महिपालसिंह निवासी देवास ने बताया आशीष अग्रवाल फसलाें में उपयाेग किए जाने वाली दवाई की कंपनी में मप्र के रीजनल मैनेजर थे। उनके दुर्घटना की जानकारी कंपनी से मिली ताे माैके पर पहुंचा। मृतक अग्रवाल मेरे बाेस थे, जाे इंदाैर की तरफ का काम निपटाकर अपने घर इटारसी दीपावली पर्व मनाने के लिए जा रहे थे।

साेशल मीडिया पर शाम 5.46 बजे अंतिम बार थे एक्टिव

आशीष गुरुवार शाम 5.46 बजे अपने माेबाइल से साेशल मीडिया पर अंतिम बार एक्टिव थे।

परिवार का इकलौता बेटा था

आशीष परिवार के इकलौते बेटे थे। उनकी मां, पिता और पत्नी मंजुला अग्रवाल व तीन बच्चों को देर रात तक हादसे का पता नहीं था। इटारसी के थोक मेडिकल व्यवसायी संतोष अग्रवाल ने बताया हादसे की सूचना कुटुंब के परिवार को आशीष के बहनोई से फोन पर मिली पर कोई भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था कि उनके घर जाकर बुजुर्ग माता-पिता व पत्नी को यह दुखद खबर कैसे दें। आशीष की बहन ने भी रात में मायके आने की बजाय अगली सुबह आने का निर्णय लिया है। उन्हीं से भास्कर को आशीष की तस्वीर मिली।

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