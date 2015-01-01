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लापरवाही:अमानक स्तर की खाद्य सामग्री की रिपाेर्ट आई तब तक खा गए लाेग

देवास3 घंटे पहले
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खाद्य एवं औषधि विभाग के द्वारा पिछले एक सप्ताह से शहर से लेकर जिलेभर में खाद्य सामग्री बेचने वालाें की दुकानाें पर जाकर सैंपलिंग की जा रही है। पिछली दीपावली से अब तक जिले में 122 दुकानाें पर जाकर मिठाईयों सहित अन्य खाद्य सामग्रियाें के सैंपल लिए गए।

जांच के लिए सभी सैंपल भाेपाल मुख्य लैब पर भेजे जहां से 17 सैंपल अमानक स्तर के पाए गए। इनमें से 5 दुकानदाराें के खिलाफ 1 लाख रुपए की पैनल्टी लगाई, जिसमें से 75 हजार रुपए की रिकवरी भी हाे चुकी है। शेष बचे अमानक स्तर सैंपल कार्रवाई के लिए एडीएम के समक्ष प्रस्तुत किए हैं, जिस पर कार्रवाई की जा रही है।

खास बात यह है कि भाेपाल लैब ने जिन 17 सैंपलाें काे रिजेक्ट कर खाद्य सामग्री खाने याेग्य नहीं बताई थी, वह रिपाेर्ट आने से पहले लाेग खा गए, क्याेंकि टीम दुकानाें से सैंपल लेती है, उस समय पूरी सामग्री जब्त करने के नियम नहीं है। 122 में से 17 खाद्य सामग्री अमानक स्तर की सामने आई, जिसे लाेग खा चुके हैं।

बचे 12 लाेगाें काे जारी किए नाेटिस

खाद्य एवं औषधि विभाग अधिकारी सुरेंद्रसिंह ठाकुर ने बताया 17 सैंपल अमानक स्तर के मिले थे, जिसमें से 5 पर पैनल्टी हाे चुकी, शेष बचे 12 दुकानदाराें काे नाेटिस जारी कर दिए हैं।

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