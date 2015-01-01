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धनतेरस:साेना-चांदी की दुकानाें पर रही भीड़, जिलेभर में 150 दाेपहिया वाहन बिके

देवास2 घंटे पहले
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  • पुष्य नक्षत्र : सभी सेक्टरों में रही अच्छी ग्राहकी

पुष्य नक्षत्र पर शनिवार काे बाजार में सुबह से ही अच्छी खासी भीड़ रही। ऑटाेमाेबाइल्स, सराफा, बर्तन, फर्नीचर, इलेक्ट्रानिक्स सहित सभी सेक्टर में अच्छी खासी खरीदारी हुई है। टीबीएस शाेरूम के संचालक सुनील डाेडिया ने बताया पुष्य नक्षत्र पर दिनभर में जिलेभर में 100 गाडियां बिकी हैं, वहीं 50 गाड़ियां धनतेरस के लिए बुक हुई हैं। ज्वेलर्स के व्यापारी राजेश सोनी ने बताया लगभग 7 महीने बाद अब ग्राहकी शनिवार को अच्छी चली ऐसा लगा अब फिर से पहले जैसा समय आएगा। एमजी रोड रजत ज्वेलर्स के सत्येंद्र जैन ने बताया अब बाजार में उठाव आ गया है। आईसीसी लाइव स्टाइल रेडीमेड कपड़ों के व्यापारी वरूण चिचानी ने बताया लोगों ने फैमिली सहित खरीदारी चालू कर दी। शुक्रवारिया हाट के रेडीमेड कपड़ा व्यापारी काके पंजाबी ने बताया शनिवार को जमकर दुकानदारी चली।

एमजी रोड के बर्तन दुकानदार धन्ना लाल अग्रवाल ने बताया शनिवार को तांबा, पीतल के बर्तन पूजा के पात्र दीपक, लैंप सहित छोटे बर्तनों की बिक्री रही। गैलेक्सी फर्नीचर एबी रोड के मुफ्फजल पाटन वाले बोले- सोफा-सेट, बेडरूम सेट, किचन सेट दिनभर बिके।

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