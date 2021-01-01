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ऑनलाइन पढ़ाई:ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पर स्कूल संचालक मांग रहे हैं पूरी फीस, पालकाें ने डीईओ से किए सवाल

देवासएक घंटा पहले
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स्कूल बंद हाेने के बाद भी प्राइवेट स्कूल संचालकाें के द्वारा बच्चाें काे ऑनलाइन पढ़ाई करवाने के नाम पर पूरी फीस मांगी जा रही है। पालकाें से बार-बार फीस मांगकर दबाव बनाया जा रहा है। इसके विराेध में बुधवार काे बड़ी संख्या में शहर के अलग-अलग क्षेत्राें से पालक शिकायत लेकर कलेक्टाेरेट पहुंचे। जहां कलेक्टर के नाम एडीएम प्रकाशसिंह चाैहान काे आवेदन दिया। इसी बीच डीईओ राजीव सूर्यवंशी भी आ गए थे, जिन्हें देख पालकाें ने माैके पर ही फीस की बात काे लेकर सवाल-जवाब शुरू कर दिए। पालकाें ने तेज आवाज में कहा, आखिर ऐसा क्या है कि आप फीस के मामले में चुप्पी साधे हुए हैं, कुछ ले लिया है क्या। इस पर डीईओ ने कहा, मैं इस मामले में स्कूल संचालकाें से चर्चा कर रहा हूं। फिर भी पालकाें का गुस्सा कम नहीं हुआ और वह डीईओ से कुछ देर तक बहस करते रहे। डीर्ईओ से पालकाें ने कहा, हमारे बच्चाें ने कितने दिनाें तक ऑनलाइन पढ़ाई की है, उसका शुल्क कितना फीसदी देना है। इसे स्पष्ट करें, जिससे की हम सही फीस दे सकें, क्याेंकि वह ताे पूरी फीस लेने के लिए दबाव बना रहे हैं। इसी बीच एडीएम से भी पालकाें ने कहा, नियमानुसार स्कूल संचालकाें काे निर्देश देकर फीस लेने के आदेश दें। एडीएम ने पालकाें की शिकायत उच्चाधिकारियाें तक पहुंचाने की बात कहते हुए, व्यवस्था सुधारने का आश्वासन दिया है।

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