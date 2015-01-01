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हमला:लव मैरिज की तब से पिता-भाई मारते थे ताना, शाम काे कर दी पिटाई

देवास3 घंटे पहले
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समीप के भाैंरासा में बुधवार देर शाम काे पिता-पुत्र ने मिलकर दूसरे बेटे व बहू की पिटाई कर दी। पिता-पुत्र हर बार अपने अन्य पुत्र काे लव मैरिज करने के बाद से ताना-कशी करते थे, इसी बात काे लेकर मारपीट की। भाैंरासा पुलिस ने बताया आराेपी पिता बल्लू परमार, उनका बेटा राजू परमार निवासी नृसिंह गली भाैंरासा ने अपने छाेटे भाई रायसिंह के साथ मारपीट करते हुए लठ से हमला कर दिया। हमले में रायसिंह काे चाेट आई है।

फरियादी रायसिंह ने पुलिस काे दर्ज करवाई रिपाेर्ट में बताया किया कि मैंने 5 साल पहले गुलाना की लड़की से लव मैरिज की थी। मेरे पिता व भाई इस शादी से नाराज हैं। बुधवार शाम काे पिता व भाई आए और कहने लगे लव मैरिज की है तब से सही नहीं रहते और पीट दिया पुलिस ने आराेपियाें के खिलाफ मारपीट की धाराओं में केस दर्ज किया।

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