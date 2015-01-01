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राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन:अर्नब गाेस्वामी के पक्ष में युवाओं ने की नारेबाजी

पीपलरावां2 घंटे पहले
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मुंबई पुलिस द्वारा मीडियाकर्मी अर्नब गोस्वामी के साथ की गई अभद्रता व गिरफ्तारी के विरोध में गुरुवार काे नगर के मीडियाकर्मियाें ने पुलिस थाने पर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा।

इस अवसर पर मीडियाकर्मी मौजूद थे।
इसी तरह बुधवार रात हिमांशु खत्री के नेतृत्व में इतवारिया बाजार में शुभम बैरागी, गोपाल जोशी, राहुल नाहर, निखिल खत्री, लक्ष्य बरेठा आदि युवाओं ने गोस्वामी के पक्ष में वी सपोर्ट अर्नब गोस्वामी लिखी तख्तियां लेकर मुंबई पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की।

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