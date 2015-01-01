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सभी यात्री सुरक्षित:नेशनल हाइवे पर सामने से आ रहे वाहन काे बचाने में खंती में उतरी बस

करनावद4 घंटे पहले
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​​​​​​इंदौर-बैतूल राष्ट्रीय राजमार्ग पर करनावद फाटा एवं हीरापुर के बीच गुरुवार दोपहर यादव ट्रेवल्स की बस इंदौर से हरदा जा रही थी। तभी सामने से आ रहे वाहन को बचाने में रोड से नीचे उतरकर पेड़ से टकरा कर खंती में उतर गई। गनीमत रही कि बस पलटी नहीं खाई वरना बड़ा हादसा हो सकता था।

सूचना मिलते ही करनावद पुलिस सहायता केंद्र प्रभारी सुंदरलाल पटेल व डायल 100 मौके पर पहुंची। सभी ने मिलकर यात्रयों को बाहर निकाला। बताया जाता है कि यात्रियाें को कोई चोट नहीं आई है। सभी यात्रियों को दूसरी बसाें से रवाना किया गया।

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