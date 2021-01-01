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दस्तक अभियान:जिले में 15 फरवरी से 20 मार्च तक चलेगा अभियान

देवास3 घंटे पहले
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कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला के निर्देशन में जिले में दस्तक अभियान 15 फरवरी से 20 मार्च 2021 तक चलाया जाएगा। अभियान कोविड-19 के बचाव एवं नियंत्रण के लिए शासन की गाइडलाइन अनुसार चलाया जाएगा। अभियान का आयोजन स्वास्थ्य विभाग द्वारा महिला बाल विकास विभाग के सहयोग से किया जाएगा।

जिसमें मैदानी कार्यकर्ताओं एएनएम, आशा तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा 5 वर्ष तक उम्र के बच्चों वाले परिवारों के घर-घर जाकर बच्चों में प्रायः पाई जाने वाली बीमारियों की सक्रिय पहचान एवं उचित प्रबंधन सुनिश्चित किया जाएगा। दस्तक अभियान के क्रियान्वयन हेतु नोडल अधिकारी पूर्ववत समस्त जिला टीकाकरण अधिकारी हैं। दस्तक अभियान के सम्पूर्ण सफल क्रियान्वयन की जवाबदेही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की रहेगी।

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