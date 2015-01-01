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अपराधियों के हौसले बुलंद:ज्वेलर्स की दुकान में चाेरी, साेने-चांदी के गहने व 35 हजार नकद ले गए बदमाश

देवासएक घंटा पहले
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  • रात में शटर उचकाकर अंदर घुसे चाेर, सुबह मालिक काे लाेगाें ने दी सूचना

डबलचाैकी में गुरुवार रात अज्ञात बदमाश ज्वेलर्स की दुकान की शटर उचकाकर साेने-चांदी के आभूषण व 35 हजार रुपए नकदी चुरा ले गए। गौरव पिता प्रकाश सोनी की सोने-चांदी की दुकान की शटर उचकाकर बदमाश अंदर घुसे। दुकान में रखे तीन सोने-चांदी के काउंटर सहित अलमारी भी साथ ले गए।

गौरव सोनी ने बताया कि गुरुवार रात को दुकान बंद करके वह अपनी बहन के यहां भाई दूज मनाने गया था। शुक्रवार सुबह दुकान के पास ही रहने वाले लोगों का फोन आया कि तुम्हारी दुकान की शटर उचकी हुई है। दुकान पर जाकर देखा तो अंदर रखे तीनों काउंटर और अलमारी गायब थी। काउंटर में करीब ढाई लाख रुपए के सोने-चांदी की रकम व अलमारी में 35 हजार रुपए नकदी रखे हुए थे। सोनी ने डबलचौकी पुलिस चौकी पर प्रकरण दर्ज कराया।

चौकी प्रभारी दीपक मालवीय ने बताया चोरी के संबंध में महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगे हैं। जल्द चोरों को पकड़ लिया जाएगा। इसके लिए पुलिस टीम संदिग्ध लोगों को पकड़ने के लिए भेजी गई है। चोरी के समय चोरों का एक पहचान कार्ड वहीं पर गिर गया था, पुलिस जांच में जुटी है।

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