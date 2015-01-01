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धनतेरस पर दमका बाजार:शहर के 30 एटीएम से सुबह से शाम 7.30 बजे तक 5 करोड़ रुपए की हुई निकासी

देवास3 घंटे पहले
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गुरुवार को धनतेरस पर बाजार में जमकर खरीदारी हुई। ज्वेलर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, बर्तन, ऑटोमोबाइल कपड़े सहित हर प्रतिष्ठानों पर लोगों को अपनी बारी का इंतजार करना पड़ रहा था। ज्वेलर्स राजेश सोनी ने बताया सुबह से ही अच्छी ग्राहकी चली।

बिग बॉक्स के रवि जैन का कहना है सुबह से अच्छी ग्राहकी रही, जिसमें मोबाइल, लैपटॉप ग्राइंडर वाशिंग मशीन सहित हर तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स आयटम बिके। एलडीएम अरविंद रंजन ने बताया शहर के सभी 30 एटीएम मशीनों से सुबह से शाम साढ़े 7 बजे तक करीब 5 करोड़ रुपए की निकासी हुई है और रात में और दीवाली के दिन भी निकासी ज्यादा होगी। धनतेरस पर आम दिनों से तीन गुना राशि निकाली गई।

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