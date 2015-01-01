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विवाद:अतिक्रमण हटाने के दाैरान दुकान का सामान नहीं निकालने देने पर विवाद, विधायक ने उठाए सवाल

धामनोद2 घंटे पहले
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लालबाग में शासकीय जमीन पर बने माफियाओं के दाे मकान ताेड़ने के बाद बुधवार शाम को प्रशासनिक अमला धामनोद के पुराने शासकीय अस्पताल पहुंचा। जहां अब टप्पा कार्यालय चल रहा है।

अधिकारियों ने यहां बाहर लगी गुमटी संचालकों को अपनी-अपनी दुकानें हटाने का कहते ही अफरा तफरी मच गई। लाेग अपनी दुकानें हटाने लगे। कोई गुमटी बंद थी तो उसे नप अमले ने ट्रैक्टर पर रखवाया। इधर कई समय से अस्पताल परिसर के गेट पर लगी दूध पाइंट की दुकान काे जेसीबी से ताेड़ने पर विवाद हाे गया।

दुकान संचालक अश्विन ने कहा कि मुझे समान निकालने तक का मौका नहीं दिया। ऐसा लग रहा है कि किसी साजिश के तहत काम किया जा रहा है। इस बीच इनके समर्थन में विधायक पांचीलाल मेड़ा आ गए और वहां माैजूद एसडीएम दिव्या पटेल के समक्ष कार्रवाई पर सवाल उठाए। विधायक मेड़ा ने कहा किसी को कोई नोटिस नहीं दिया और अचानक दुकानें हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी। अचानक ऐसा क्या हो गया कि ताबड़तोड़ सब हटाया जा रहा है। जानबूझकर दुकानें हटाई गई। छोटे-छोटे गुमटी वालों की रोजी रोटी छीन ली। राजनीति की जा रही है।

दुकान संचालक अश्विन ने कहा मैंने रोगी कल्याण समिति से अनुमोदन कर दुकान ली थी। बाद में नप अधिकारी को बुलाया। जिन्हाेंने कहा की नोटिस दिया गया था। इस बीच काफी बहस हुई। बाद में सभी कार्यालय गए और वहां भी काफी बहस हुई।

इस बीच प्रशासन ने वहां लगी 12 दुकानें हटवा दी। मौके पर पहुंचे सुंद्रैल चौराहे के दुकानदार राकेश पाटीदार ने बताया मैं स्वयं चौराहे से लेकर आगे तक अतिक्रमण हटाने को लेकर आवेदन दे चुका हूं पर अभी तक कार्रवाई नहीं की। एसडीएम दिव्या पटेल ने बताया लगातार आ रही शिकायतों के चलते कार्रवाई की गई है। सभी जगह एक समान कार्रवाई की जाएगी।

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