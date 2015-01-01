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बैठक:किसी का लाइसेंस कोई अन्य उपयोग न करे, होगी कार्रवाई

धामनोद2 घंटे पहले
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  • दीप पर्व को लेकर एसडीओपी ने ली पटाखा व्यापारियों की बैठक

आगामी दीपावली पर्व के मद्देनजर पटाखा व्यापारियों की बैठक नायब तहसीलदार एवं नगर परिषद के प्रभारी सीएमओ विजय तलवारे ने शुक्रवार को ली थी। पटाखा दुकानों के लिए जनता मिल परिसर में स्थान भी देखा था। शनिवार को दिन में थाना परिसर में एसडीओपी एनके कंसोटिया एवं थाना प्रभारी राजकुमार यादव ने पटाखा व्यापारियों की मीटिंग बुलाई। जानकारी के अनुसार मीटिंग में पुलिस अधिकारियों ने निर्देश देते हुए साफ कहा कि किसी भी हालत में चाइनीस, विदेशी या देवी-देवता के चित्र वाले पटाखे नहीं बेचे जाएंगे। दुकानदार लाइसेंसधारी होना चाहिए। इसके अलावा नगर में इधर-उधर पटाखा दुकान या ठेले पर बिना परमिशन के नहीं बेचे। अगर कोई एेसे ठेले लगाकर पटाखे बेचते पाया गया ताे कार्रवाई की जाएगी। कोई भी लाइसेंसधारी स्वयं नहीं पाया गया तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। थाना प्रभारी के अनुसार कई लोग किसी के लाइसेंस किराए से ले लेते हैं, खरीद लेते हैं या रिश्तेदार के लाइसेंस लगा लेते हैं वो नहीं चलेगा। जो लाइसेंसधारी है वही दुकान लगा पाएगा। अन्य किसी के नाम से दुकान लगाने पर भी कार्रवाई की जाएगी। इधर व्यापारियों ने भी सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस जवानों की ड्यूटी लगाने की मांग की। बैठक में नगर के पटाखा व्यापारी माैजूद थे।

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