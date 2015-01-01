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विरोध प्रदर्शन:किसानों ने एबी रोड पर दो घंटे की नारेबाजी, 10 मिनट किया चक्काजाम, कलेक्टर के समक्ष रखी 29 मांगें

खलघाट/धामनोद2 दिन पहले
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  • खलघाट टोल नाके के पास चार जिलाें के किसानों ने दिया धरना, कलेक्टर से निराकरण का आश्वासन सुन धरना समाप्त किया

मंगलवार को भारतीय किसान संघ मालवा प्रांत के नेतृत्व में खलघाट टोल नाके पर दोपहर 12 बजे से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन किया गया। जो करीब 3 बजे तक चला। इस दौरान किसान संघ के पदाधिकारी ट्रैक्टर-ट्रॉली पर बने मंच से अपनी बातें रखते रहे। दाेपहर 2 बजे कुछ किसान नारेबाजी करते हुए सड़क पर बैठ गए और वाहन रोक दिए। अधिकारी, पुलिसबल दाैड़कर वहां पहुंचा।

किसान संघ के लोगाें ने सभी काे समझाइश देकर एक जगह बैठाया। करीब दस मिनट तक हाइवे पूरी तरह बंद रहा। इस बीच कलेक्टर के पहुंचने पर सबने अपनी बात रखी। प्रदर्शन में धार, मनावर, बड़वानी, खरगोन जिले से किसान पहुंचे थे। प्रदर्शन काे लेकर प्रशासन सुबह से ही मुस्तैद नजर आ रहा था। सुबह 11.30 बजे से किसान धरना स्थल पर ट्रैक्टर व अन्य वाहनों से धीरे-धीरे पहुंचने लगे।

भाकिसं के प्रांतीय अध्यक्ष कमल आंजना, उपाध्यक्ष दयाराम पाटीदार, सदस्य मोहन पाटीदार, वरिष्ठ हिम्मतसिंह सिसाैदिया, जिला मंत्री सदाशिव खरगोन, जिला अध्यक्ष मनावर गोपाल बर्फा, बड़वानी जिलाध्यक्ष मंशाराम पंचाले, राजेंद्र पाटीदार मंचासीन होकर विभिन्न मांगे रखी।

जिसमें मक्का, सेायाबीन, गेहूं, चना आदि उपज को न्यूनतम मूल्य पर खरीदी की सरकार द्वारा गारंटी देने, समर्थन मूल्य के नीचे उपज खरीदी नहीं करने, वर्तमान में बेमौसम बारिश होने से यूरिया की उपलब्धता अति शीघ्र करने, कपास खरीदी सीसीआई द्वारा एबीसी तीनों ग्रेड में संपूर्ण खरीदी करने, खरीफ फसल मिर्ची की मुआवजा राशि किसानों के खाते में तत्काल डालने, वर्ष 2019 की आरबीसी धारा 6/4 के तहत शीघ्र राहत राशि 500 करोड़ किसानों के खाते में डालने, जय किसान ऋण माफी योजना में दो लाख के छूटे किसानों की ऋण माफी तत्काल प्रभाव से करने, गन्ने का समर्थन मूल्य 400 रु. प्रति क्विंटल घोषित करने, किसानों को गेहूं और मक्का का बकाया बोनस तत्काल देने, कृषि कार्य के लिए 12 घंटे लगातार बिजली देने, ओंकारेश्वर नहर परियोजना के तहत विद्युत कनेक्शन स्थाई देने सहित 29 मांगे रखी।

एडीएम शैलेंद्र साेलंकी, एएसपी देवेंद्र पाटीदार, एसडीओपी एनके कंसोटिया, एसडीएम दिव्या पटेल, तहसीलदार योगेंद्र सिंह मौर्य, नायब तहसीलदार विजय तलवारे, धामनोद थाना प्रभारी राजकुमार यादव सहित मनावर, धरमपुरी, पीथमपुर, बलकवाड़ा आदि का बल व राजस्व अमला तैनात रहा। बाद में कलेक्टर के साथ एसपी आदित्यप्रताप सिंग भी पहुंचे।

किसान बैलगाड़ी में लेकर पहुंचे थे कपास कलेक्टर को दिखाया

कई किसान ने बैलगाड़ी में कपास भी लेकर आए थे। जिसे कलेक्टर को दिखाया और कहा कि इस तरह का कपास नहीं लिया जा रहा है। कलेक्टर ने कपास देख अधिकारियाें से चर्चा की। दयाराम पाटीदार ने किसान संघ की मांगाें के ज्ञापन का वाचन कर कलेक्टर सिंह काे दिया।

सिंह ने अधिकतर मांगों के संबंध में मंच से ही अपनी बात रखते हुए कहा कि सभी बातों को कमिश्नर से लेकर मुख्य सचिव तक संज्ञान में लाया जाएगा। सभी मांगाें पर कार्य किया जा रहा है। जल्द ही निराकरण किया जाएगा। इस बात पर सभी ने ताली बजाकर स्वागत किया। भीड़ में से कुछ किसानों ने अपनी बातें रखी। जिस पर मंच से कलेक्टर ने जवाब दिया। अंत में आभार तहसील अध्यक्ष राधेश्याम चौहान ने मानते हुए धरना समाप्त किया।

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