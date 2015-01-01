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आग:किराना दुकान में लगी आग, ग्रामीणाें ने दाे घंटे बाद बुझाई

धामनोद2 घंटे पहले
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  • डायल 100 और फायर ब्रिगेड काे फाेन लगाया, लेकिन संपर्क नहीं हाे पाया

ग्राम बगवानीया में वीरेन गोले की किराना दुकान में आग लगने से किराना का सामान जल गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार गुरुवार देर रात एक से डेढ़ बजे के लगभग कमल चौहान अपने खेत से पानी फेर कर आ रहे थे। उन्हाेंने देखा की दुकान से धुआं निकल रहा है। उन्होंने तत्काल गांव वालों को जगाया। सभी पहुंचे तो देखा दुकान में आग की लपटें तेजी से निकल रही थी।

ग्रामीणों ने डायल 100 एवं धामनोद फायर ब्रिगेड फोन किया। लेकिन दोनों से संपर्क नहीं हो पाया। आसपास के लोग पानी लेकर दौड़े वहीं आसपास की ट्यूबवेल की मोटर से पानी लेकर करीब 2 घंटे में आग बुझाई जा सकी।

आग लगने से दुकान में रखा सामान जल गया। दुकान संचालक का कहना है कि करीब 5 लाख रु. के आसपास का सामान जल गया। नगदी 50 से 55 हजार रुपए गल्ले में पड़े थे। वह भी जल गए। सुबह पटवारी मौके पर पहुंचे और नुकसानी पंचनामा बनाया। आग लगने के कारण अज्ञात है।

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