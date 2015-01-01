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पैदल मार्च निकाला:पुलिस ने सड़क पर रखा सामान हटवाया

धामनोद2 घंटे पहले
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शुक्रवार देर शाम नगर में थाना प्रभारी राजकुमार यादव ने पुलिस बल के साथ पैदल मार्च निकाला। महेश्वर फाटा से बस स्टैंड तक मुख्य मार्ग तक सभी गए। यहां त्योहारों के चलते दुकानदारों ने अपनी-अपनी दुकानों के सामने सड़क तक समान रख अतिक्रमण किया जा रहा था। थाना प्रभारी यादव ने समझाइश देकर सामान हटवाया।

इसके साथ ही नप सीएमओ को एक पत्र लिखा है। इसमें बताया कि मुनादी कराई जाए कि कोई भी सड़क पर ज्यादा दूर तक समान बाहर न रखे। साथ ही मुख्य मार्ग पर एक चुने की लाइन डलवा दे ताकि कोई उससे बाहर अपनी दुकान ना लगाए।

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