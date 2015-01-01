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हादसा:रोजाबहेड़ा में दो बाइकों की भिड़ंत में 2 की माैत, 1 घायल

धार/गंधवानी2 घंटे पहले
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  • मनावर-मांगाेद मार्ग पर जीराबाद के समीप ग्राम रोजाबहेड़ा में हुआ हादसा
  • एक युवक नई बाइक लेकर आ रहा था, ताे दूसरा नई बाइक लेने जा रहा था

मंगोद-मनावर मार्ग पर जीराबाद के समीप ग्राम रोजाबहेड़ा में गुरुवार काे दो बाइक में आमने-सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में दो की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। एक व्यक्ति घायल हो गया।

चौकी प्रभारी रमेश डामोर ने बताया ग्राम रोजाबहेड़ा में सुबह 10.30 बजे दो बाइक आपस में टकरा गई थी। दाेनाें की बाइक तेज गति में थी। प्रकाश पिता भूरसिंह उम्र 25 वर्ष निवासी खेड़ली हनुमान व हिंदू पिता गुलाबसिंह उम्र 35 वर्ष निवासी डोबनी (टांडा) की माैके पर ही माैत हो गई। रवि पिता सुभान सिंह घटबोरी घायल हाे गया। उसे गंधवानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लाया गया।

जहां उसका इलाज चल रहा है। डामोर ने बताया कि हिंदू इंदौर से नई बाइक लेकर अपने साथियों के साथ आ रहा था। उसके साथी नई बाइक से आगे निकल गए थे और हिंदू पीछे अन्य बाइक पर आ रहा था। सामने से प्रकाश अपनी नई बाइक लेने के लिए अमझेरा जा रहा था जाे कि हिंदू की बाइक से टकरा गया। दाेनाें का पीएम गंधवानी के अस्पताल में किया गया। इसके बाद शव परिजन काे साैंप दिए।

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