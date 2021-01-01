पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

हादसा:मनावर-इंदौर रोड पर अलग-अलग हादसाें में 2 लोगों की माैत, 2 गंभीर

धारएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक

मंगलवार रात मनावर के दो व्यस्ततम मार्गों पर हुई अलग-अलग दुर्घटनाओं में दो लाेगाें की माैत हाे गई वहीं दो लोग गंभीर घायल हो गए। इंदौर रोड पर दादावाड़ी से आगे बाइक एवं कार में भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक सवार सोहन पिता अमर सिंह (30) निवासी अजंदा की माैके पर ही माैत हो गई तथा दीपक गंभीर रूप से घायल हो गया। यह तो अच्छा हुआ कि कार ट्रांसफार्मर से मात्र कुछ दूरीपर ही आगे की ओर घुसी यदि डीपी से टकरा जाती तो बड़ा हादसा हाे सकता था। इसी प्रकार इंदौर रोड स्थित ग्राम अजंदी मान में ट्रैक्टर एवं बाइक की टक्कर में बाइकसवार पवन पिता बाबूलाल जाट निवासी टवलाई की माैके पर ही मौत हो गई। धार रोड पर हुए एक्सीडेंट को लेकर वहां के निवासियों का कहना है कि रोड पर स्पीड ब्रेकर नहीं होने के कारण चालक तेज गति से वाहन चलाते हैं जिससे आए दिन दुर्घटना होती है। ऐसी स्थिति में दादावाड़ी के सामने तथा घाटी उतरने के बाद ही रंबल स्पीड ब्रेकर बना दें तो दुर्घटना में कमी आ सकती है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंरिटेल मार्केट का किंग कौन? अमेजन ने रोकी रिलायंस ग्रुप में बिग बाजार की एंट्री, जानिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से क्या बने हालात - एक्सप्लेनर - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser