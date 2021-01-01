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पल्स पाेलियाे अभियान:3.51 लाख में से 265339 बच्चाें को पिलाई दो बूंद

धार5 घंटे पहले
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  • 2255 टीमाें के 4510 कर्मचारियाें काे अभियान में लगाया गया

जिले में रविवार से पल्स पाेलियाे अभियान की शुरुआत हुई। काेराेना काे देखते हुए कर्मचारियाें ने मास्क पहनकर दवा पिलाई। सुबह 9 बजे से विधायक नीना विक्रम वर्मा, सिविल सर्जन डाॅ. अनुसुइया गवली ने जिला अस्पताल धार से अभियान का शुभारंभ किया। इसके बाद शाम 5 बजे तक दवा पिलाने का क्रम चला। शहर के जिला अस्पताल के अलावा प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र, आयुष चिकित्सालय पर भी दवा पिलाई गई। त्रिमूर्ति चाैराहा पर राेटरी क्लब ने बूथ बनाया। जिससे गुब्बाराें से सजाया गया। जहां कर्मचारियाें ने बच्चाें काे पाेलिया राेधी दवा पिलाई। जाे बच्चे बच गए हैं उन्हें साेमवार काे घर-घर जाकर दवा पिलाई जाएगी।

वैक्सीनेशन के कारण 14 दिन लेट शुरू हुआ अभियान : 17 जनवरी से अभियान शुरू हाेना था। मगर 16 जनवरी से काेविड वैक्सीनेशन की शुरुआत के चलते पल्स पाेलियाे अभियान स्थगित कर दिया गया। इसलिए अभियान 14 दिन लेट शुरू हुआ। दाे-तीन दिन पहले भाेपाल से अभियान की नई तारीख 31 जनवरी घाेषित की गई। जिला टीकाकरण अधिकारी डाॅ. नरेंद्र पवैय्या ने बताया जिले में 3 लाख 51 हजार बच्चाें काे दवा पिलाने के लक्ष्य के मुकाबले 265339 बच्चाें काे दवा पिलाई गई।

इसके लिए 2170 बूथाें पर 2255 टीमें लगाई गई। जिसमें 4510 कर्मचारियाें काे शामिल किया गया। प्रत्येक टीम में दाे सदस्य काे शामिल किया गया। 85 सी ग्रेड टीम ने फलियाें व अन्य जगहाें पर जाकर पाेलियाे राेधी दवा पिलाई। इसके अलावा 60 ट्रांजिट टीमें व्यस्त इलाकाें में दवा पिलाने के लिए लगाई थी। 383 सुपरवाइजराें ने अभियान की माॅनिटरिंग की।

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