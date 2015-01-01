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भूख हड़ताल:काेविड सेंटर के 36 सफाईकर्मियाें काे बिना नाेटिस निकाला, भूख हड़ताल पर बैठे कर्मी

धार4 घंटे पहले
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  • सिविल सर्जन बोले- सीएमएचओ के निर्देश पर निकाले हैं कर्मचारी
  • जब काेराेना में काेई काम नहीं करना चाह रहा था, तब हम आगे आए : कर्मचारी
  • मरीज बढ़ रहे, ऐसे में सफाईकर्मियाें के हटाने से काेविड सेंटर की सफाई व्यवस्था पर पड़ेगा असर

लाॅकडाउन के समय से काेविड सेंटराें में काम कर रहे 36 सफाईकर्मियाें काे जिला अस्पताल प्रबंधन ने निकाल दिया है। जिला अस्पताल प्रबंधन द्वारा अचानक लिए निर्णय से सफाईकर्मियाें में आक्राेश व्याप्त है। इसीलिए शनिवार काे कर्मचारियाेें ने प्रबंधन की इस नीति के खिलाफ माेर्चा खाेल दिया। सुबह करीब 11 बजे कर्मचारी काेविड सेंटर के बाहर भूख हड़ताल पर बैठ गए। कर्मचारियाें का कहना था कि उन्हें बगैर नाेटिस दिए निकाला गया है जाे निराधार है। मामले में अब जिला अस्पताल प्रबंधन कुछ कहने से बच रहा है। सिविल सर्जन पूरी बात सीएमएचओ पर ढाेल रही हैं। कलेक्टर ने भी इस संबंध में कुछ जानकारी देते हुए बाकी चर्चा सीएमएचओ डाॅ. आरसी पनिका से जानने की बात कही है। मगर सीएमएचओ बात करने काे तैयार नहीं।

78 केस एक्टिव, सफाई नहीं हाेने से पड़ेगा असर

बटालियन के 23 जवानाें की काेराेना रिपाेर्ट पाॅजिटिव अाने के साथ ही फिलहाल 78 एक्टिव केस है। जिनमें अधिकांश का इलाज धार के काेविड सेंटराें में चल रहा है। जिला अस्पताल प्रबंधन द्वारा सैंपलिंग कम करने से मरीज कम निकल रहे हैं, लेकिन विभाग ने आगामी महीने में मरीजाें की संख्या बढ़ने की संभावना जताई है। चिंता की बात यह भी है कि पिछले महीने के मुकाबले अब लक्ष्ण वाले मरीज ज्यादा मिल रहे हैं। ऐसी स्थिति में काेविड सेंटर की सफाई विशेष ताैर पर की जाने की आवश्यकता है। ऐसी स्थिति में जिला अस्पताल प्रबंधन द्वारा सफाईकर्मियाें के लिए जारी किए गए फरमान से सफाईकर्मियाें के सामने ताे आर्थिक संकट आया ही है। काेविड केयर सेंटराें की सफाई व्यवस्था पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हाे गया है, जिससे संक्रमण और फैल सकता है।

अक्टूबर का वेतन अब तक नहीं मिला

कर्मचारी अजय ने बताया उनकी नियुक्तियां ठेके पर हुई है। प्रत्येक कर्मचारी का वेतन 9 हजार 72 रुपए है। जिसमें से कटकर 6 हजार 972 रु. मिलते हैं। कर्मचारियाें काे सितंबर के वेतन का भुगतान देरी से हुआ। जबकि अक्टूूबर के वेतन अब तक नहीं मिला है। काेविड सेंटर में काम करने वाले सफाईकर्मी सफाई व्यवस्था के साथ डेडबाॅडी पैक करना, उन्हें हटाने से लेकर मरीजाें का मूल-मूत्र तक साफ करते थे। भूख हड़ताल पर बैठे सफाईकर्मी सलामुद्दीन, नजमुद्दीन, अमजद खान, राजेंद्र केवट, खलिफ, सलीम, सेफुद्दीन, शुभम खत्री ने कहा- अप्रैल-मई में जब काेराेना एक्टिव हुआ था। तब यहां काेई काम करने काे इच्छुक नहीं था। क्याेंकि तब जिला अस्पताल के कर्मचारी भी काेराेना की चपेट में आ गए थे। ऐसी स्थिति में हमने काम करने का निर्णय लिया। काेराेना मरीजाें की सुरक्षा और सेवा के लिए हमने दूसरी जगहाें की नाैकरी छाेड़ी और अब हमें ही बिना सूचना के काम के निकाल दिया। ये कहां का न्याय है। कर्मचारियाें ने एक आवेदन कलेक्टर काे भी दिया है।

आउटसाेर्स एजेंसी से चलती है सफाई व्यव्स्था
काेविड सेंटराें की सफाई व्यवस्था आउटसाेर्स एजेंसी के हाथाें में है। इसी के अंतर्गत यह सफाई कर्मचारी रखे गए हैं। इन सफाईकर्मियाें काे क्याें हटाया गया है, इसके लिए संबंधित अाउटसाेर्स एजेंसी जिम्मेदार है। हमें जब जरूरत रहती है ताे हम इनसे मंगवा लेते हैं या ये भी हाे सकता है कि जिला अस्पताल प्रबंधन ने किसी दूसरे काे ठेका दे दिया हाे।
आलाेककुमारसिंह, कलेक्टर, धार

आप सीएमएचओ से बात कीजिए
सफाईकर्मियाें की नियुक्ति सीएमएचओ द्वारा की गई है, मामले में अब आप उनसे बात कीजिए।
अनुसुईया गवली, सिविल सर्जन, जिला अस्पताल, धार

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