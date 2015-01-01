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दान:पिता की स्मृति में मंदिर काे दान की 3800 वर्गफीट भूमि

दिगठान2 घंटे पहले
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दिगठान निवासी सेवानिवृत्त शासकीय चिकित्सक डॉ. कैलाशचंद्र शुक्ल ने उनके पिता गजानंद राव शुक्ल की स्मृति में 3800 वर्गफीट भूमि माता वैष्णो देवी मंदिर निर्माण समिति को दान की। यह भूमि माता मंदिर मार्ग पर स्थित है।

शुक्ल ने बताया कि दिगठान में स्थित मालवा की वैष्णो देवी माता मंदिर के दर्शनार्थ पधारने वाले भक्तों के निवास तथा अन्य धार्मिक गतिविधियों के संचालन के लिए उन्हाेंने भूमि दान की है। मंगलवार को दान का संकल्प पूर्ण कर निर्माण के लिए भूमिपूजन किया गया। डॉ. शुक्ल ने सपत्नीक पूजन किया। इस अवसर समाज जन तथा निर्माण समिति के सदस्य उपस्थित थे।

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