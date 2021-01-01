पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

वैक्सीनेशन:5 से नपा, पुलिस व राजस्व कर्मी काे लगाएंगे टीका

धारएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
  • जिला अस्पताल में 104 काे लगाया टीका, स्वास्थ्यकर्मियाें के टीकाकरण का आज अंतिम दिन

प्रथम चरण में स्वास्थ्यकर्मियाें और महिला एवं बालिका विभाग के कर्मचारियाें काे टीकाकरण किया जा रहा है। 4 फरवरी काे यह चरण पूरा हाे जाएगा। दूसरे चरण में 5 फरवरी से नगर पालिका, पुलिस और राजस्व विभाग के लाेगाें काे टीका लगाया जाएगा। बुधवार काे जिला अस्पताल में 104, महाजन अस्पताल में 54 और गंजीखाना में 30 लाेगाें काे टीका लगाया गया। कुल 188 लाेगाें काे टीका लगाया। प्रथम चरण में स्वास्थ्यकर्मियाें में डाॅक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, आंगनवाड़ी सहायक और कार्यकर्ताओं काे टीकाकरण में लिया गया था। इनकी संख्या 12881 थी, लेकिन बुधवार तक 10 हजार लाेगाें काे टीका लगाया जा चुका है। 2881 लाेग शेष रह गए। हालांकि स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि महिला एवं बाल विकास द्वारा जिन लाेगाें का रजिस्ट्रेशन कराया गया था, उनमें कई लाेगाें के माेबाइल नंबर ही गलत दिए गए हैं। जाे कि सिस्टम में नहीं आ रहे हैं। साथ ही कई आंगवाडी कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने भी टीका लगवाने में काेई रूचि नहीं दिखाई। इससे कई लाेग शेष रह गए हैं।

अभी इन लाेगाें काे टीकाकरण में शामिल नहीं किया गया
गर्भवती महिलाएं, गंभीर बीमार, घायल, ऑपरेशन हुए व्यक्ति या कैंसर की बीमारी में कीमोथैरेपी ले रहे व्यक्ति काे भी इसमें शामिल नहीं किया गया है। जिला महामारी नियंत्रण अधिकारी डाॅ. संजय भंडारी और जिला टीकाकरण अधिकारी डाॅ. नरेंद्र पवैया के अनुसार दूसरे चरण की तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। जिन लाेगाें ने रजिस्ट्रेशन कराए हैं उन्हें मैसेज भी भेजे जा रहे हैं ताकि वे समय पर वैक्सीन लगवा सके। धार में लगातार टीकाकरण में अब लाेग रुचि ले रहे हैं। एक बार टीका लगवाने के 28 दिन बाद दूसरा टीका लगाया जाएगा।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंरिटेल मार्केट का किंग कौन? अमेजन ने रोकी रिलायंस ग्रुप में बिग बाजार की एंट्री, जानिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से क्या बने हालात - एक्सप्लेनर - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser