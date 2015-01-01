पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

कार्रवाई:पीथमपुर में 85 लाख का फूड प्रोडक्ट पकड़ा, कंपनी सील

धार/पीथमपुर3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

जिला प्रशासन एवं खाद्य विभाग द्वारा पीथमपुर में मैक्वेल फूड प्रोडक्ट कंपनी में बुधवार देर रात तक संयुक्त कार्रवाई की गई। करीब 5 लोगों की टीम पहुंची। खाद्य अधिकारी सचिन लोंगरिया ने बताया कि बुधवार दोपहर 2 बजे खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने कार्रवाई प्रारंभ की, जाे कि रात 12 बजे तक चली।

अधिकारी ने बताया कि जो चार प्रोडक्ट बना रहे थे। इनमें तीन प्रोडक्ट पर निर्माण का पता इंदौर लिखा था। जो लाइसेंस है वह इंदौर का था। ये पीथमपुर का हाेना चाहिए था। जो कच्चा माल बरामद हुआ है

उसमें खड़ी सुपारी 200 कट्टे, 60 किलो के कटी सुपारी 130 कट्टे, 50 किलो के सौंफ 1400 कट्टे, 30 किलो के लवली सौंफ 17 कट्टे, 50 किलो के खारक, 550 किलो शकर, 50 किलो के 825 कट्टे, प्रकाश पपाया प्रिजर्व 15 किलो, 275 बॉक्स पैराफिन ड्रम, 180 लीटर ग्लिसरीन के, 3 ड्रम 210 लीटर के झिलमिल, 230 बॉक्स 15 किलो के मेंथॉल, 40 किलो स्वीटनर, 5 किलो फूड अस्नस, 25 लीटर पल्सर इंदौरी, 270 बेग पल्सर सौंफ चमन, 102 बैग बंटी चोको गोल्ड, 500 किलो के 67 बैग, रोज स्वीट सुपारी 75 बैग, कुल 85 लाख रुपए का सारी सामग्रियां बरामद हुई हैं।

अधिकारी सचिन लोगरिया ने बताया भोपाल राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला में सभी के सैंपल भेजे गए हैं। उत्पादन की जगहों को सील कर दिया गया है। पंचनामा रवि नायक जिनके नाम लाइसेंस था उन्हीं के खिलाफ एडीएम कोर्ट में प्रस्तुत किया है। कार्रवाई कलेक्टर अालाेक कुमार सिंह के निर्देश पर की गई।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली विधानसभा में कृषि कानूनों का पर्चा तार-तार, देश में कोरोना संक्रमित हो सकते हैं एक करोड़ पार - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें