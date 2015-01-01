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उर्स:कलाम पढ़कर बाबा कमाल को चादर पेश कर दुआ मांगी

धार3 घंटे पहले
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  • कव्वालों ने पढ़े कलाम, चादर मेरे सरकार की, अल्लाह के दिलदार की, लेके दीवाने चले चादर मेरे सरकार की

हजरत माैलाना ख्वाजा कमालुद्दीन चिश्ती रह. अलैह धार का 689वां उर्स काेराेना की वजह से गुरुवार काे सांकेतिक रूप से मनाया गया। दाेपहर 12 बजे साबर कव्वाल पार्टी के कलाकाराें द्वारा पढ़े गए... मेरे सर पर है चादर और मेरे सरकार चादर में... चादर मेरे सरकार की...अल्लाह के दिलदार की....लेके दीवाने चले चादर मेरे सरकार की...चादर के कलाम के साथ बाबा कमाल माैलाना की दरगाह पर बाबा काे चादर पेश की गई।

चादर पेश करने से पहले स्थानीय कलाकाराें द्वारा बाबा की खिदमत में सुनाई गई कव्वालियाें पर समाजजन ने नजराना भी पेश किया। काेराेना के चलते गुरुवार काे एक दिनी ही उर्स मनाया गया। सुबह कव्वाली, दाेपहर 12 बजे बाबा काे चादर पेश की गई, इसके बाद दुआ, कुल की फातिया पढ़ी गई, प्रसादी वितरण किया। इसके बाद रंग-ए-महफिल का आयाेजन हुआ।

बगैर पास किसी काे एंट्री नहीं : आयाेजन स्थल के गेट पर समाज के एक व्यक्ति व पुलिस की ड्यूटी थी। पास वालाें काे ही अंदर जाने की अनुमति थी। समाज की तरफ से 100 पास जारी किए थे। शहर में मुस्लिम आबादी करीब 35 हजार है। समाज के प्रमुख लाेेगाें के अलावा किसी काे शामिल नहीं किया गया। समाजजन आयाेजन स्थल के बाहर से ही उर्स कार्यक्रम का हिस्सा बने। मास्क, सैनिटाइजेशन की पूरी व्यवस्था थी। बगैर मास्क आने वालाें काे मास्क दिए गए। साेशल डिस्टेंस का भी ध्यान रखा गया।

चाक चौबंद रही व्यवस्था, कव्वाली ने दाद बटाेरी

कव्वाल आजम साबरी, सलाम साबरी, शाेकत साबरी व कलाकाराें ने बाबा कमाल की खिदमत में कव्वालियां पेश की। नपाध्यक्ष पर्वतसिंह चाैहान, कुलदीपसिंह बुंदेला, कुलदीपसिंह डंग, अजय ठाकुर, हेमेंद्रसिंह पवार ने शिरकत की। सुरक्षा व्यवस्था चाक चाैबंद रखी गई। सीएसपी देवेंद्रसिंह धुर्वे, सिटी मजिस्ट्रेट विशाखा देशमुख, काेतवाली टीआई कमलसिंह पंवार, नाैगांव टीआई आनंद तिवारी भी मुस्तैद रहे।

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