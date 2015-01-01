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टेस्ट:ऑनलाइन पढ़ाई के बाद बच्चों ने दिया टेस्ट

केसूर3 घंटे पहले
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लंबे समय से स्कूल बंद हैं। इस बीच स्कूल के छात्र-छात्राएं मोबाइल आदि के माध्यम से ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे थे। 20 नवंबर को इनका टेस्ट हुआ। टेस्ट के दौरान भी छात्र-छात्राएं मास्क के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग में नजर आए। सैनिटाइजर आदि का भी उपयोग किया गया। शुक्रवार को कक्षा 9 से लेकर 12 तक के विद्यार्थियों ने टेस्ट दिया।

टेस्ट के दौरान छात्र-छात्राएं अपने साथ किताबें आदि भी रख सकते हैं। घर पर भी यह टेस्ट पूरा कर सकते हैं। इसके लिए प्रश्न पत्र व उत्तर लिखने की कॉपी स्कूल से ले जाकर अगले दिन कॉपी जमा करवा सकते हैं। 20 नवंबर से शुरू हुई टेस्ट परीक्षा 28 नवंबर को समाप्त होगी। इस तरह की प्रक्रिया से कहीं ना कहीं बच्चों में पढ़ाई को लेकर रुचि भी बढ़ सकती है।

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