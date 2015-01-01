पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

प्रतिबंध:दीपावली में रात 10 बजे बाद पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध

धार2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • उन्नत व ग्रीन पटाखे की बेचे जा सकेंगे

ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण काे लेकर जिला प्रशासन ने आदेश जारी किया है कि रात 10 बजे बाद दीपावली पर्व पर पटाखों का उपयोग प्रतिबंधित है। लड़ी (जुड़े हुए पटाखों) गठित करने वाले अलग-अलग पटाखों के निर्माण, विक्रय एवं उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है।

दीपावली पर्व पर एवं अन्य पर्वों और अवसरों पर उन्नत एवं ग्रीन पटाखे ही विक्रय किए जा सकेंगें। दीपावली पर पटाखों का उपयोग निर्धारित समय 8 से 10 बजे तक तथा निर्धारित स्थल पर ही किया जाना है। क्षेत्र के पुलिस अधिकारी, स्टेशन हाउस ऑफिसर को व्यक्तिगत रूप से दायित्व सौंपे गए हैं।

जिला प्रशासन ने लाेगाें से अपील की है कि पटाखों के जलाने के बाद उनसे कचरे को ऐसे स्थानों पर न फेंकें, जहां पर प्राकृतिक जल स्त्रोत या पेयजल स्त्रोत प्रदूषित होने की संभावना है, क्योंकि विस्फोटक सामग्री खतरनाक रसायनों से निर्मित होती है। क्षेत्रीय अधिकारी धार ने अवगत कराया कि प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा आम जनता से निवेदन किया गया है कि पटाखों का उपयोग सीमित मात्रा में करें एवं पटाखों को जलाने के बाद कचरे को घरेलू कचरे के साथ न रखें।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली में संक्रमण से 24 घंटे में रिकॉर्ड 104 मौतें; कांग्रेस नेता सचिन पायलट संक्रमित - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें