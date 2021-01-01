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अनदेखी:किले के 300 मीटर के दायरे में निर्माण पर प्रतिबंध, लेकिन यहां बन रहा स्कूल

धार5 घंटे पहले
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किले के पास इस तरह से हाे रहा है स्कूल भवन का निर्माण - Dainik Bhaskar
किले के पास इस तरह से हाे रहा है स्कूल भवन का निर्माण
  • किले में ही पुरातत्व विभाग का कार्यालय, फिर भी अफसरों का नहीं ध्यान
  • दो साल पहले नपती कर चिन्हित किए थे 520 पक्के निर्माण

एतिहासिक स्मारकाें के आसपास 300 मीटर की परिधि में किसी प्रकार का निर्माण करना पूरी तरह से प्रतिबंधित है, लेकिन धार में इसका उल्टा हाे रहा है। राज्य पुरातत्व विभाग के अंतर्गत आने वाले ऐतिहासिक किले के आसपास 200 से अधिक पक्के निर्माण हाे चुके हैं। किले के पास ही अब कन्या हाईस्कूल भवन का निर्माण किया जा रहा है। वर्तमान में इस भवन की दूसरी मंजिल बनाई जा रही है।

इस ओर पुरातत्व विभाग ने भी काेई ध्यान नहीं दिया, जबकि किले के अंदर ही पुरातत्व विभाग का कार्यालय है। राजस्व विभाग ने भी इस ओर से आंखें मूंद रखी हैं। परिणाम यह है कि पक्के निर्माणाें का सिलसिला बदस्तूर जारी है। इससे किला चाराें ओर से ढंकता जा रहा है।

निर्माण से नष्ट हो रही स्मारकों की सुदंरता
केंद्रीय पुरातत्व अधिनियम 1958 के भाग 24 और राज्य पुरातत्व 1959 के भाग 32 में 100 और 200 मीटर का क्षेत्र प्रतिबंधित था। राज्य पुरातत्व अधिनियम द्वारा इसमें संशाेधन कर 1992 में ये दूरी बढ़ाकर 300 मीटर कर दी गई। इस क्षेत्र में किसी भी निर्माण की अनुमति राज्य पुरातत्व विभाग से लेना अनिवार्य है।

ये हुआ है अभी तक
धार के ऐतिहासिक किले के आसपास निर्माण काे लेकर पूर्व कलेक्टर श्रीकांत बनाेठ ने वर्ष 2019 में नपती कराई थी। इसके पूर्व वर्ष 2000 में तत्कालीन कलेक्टर राजेश राजाेरा द्वारा पुरा संरक्षण के तहत बख्तावर मार्ग, इंदाैर-अहमदाबाद मार्ग पर जिन्हाेंने मकान बनाए, सभी काे नाेटिस जारी किए थे। शासकीय विभाग बीएसएनएल, डाकतार विभाग काे भी नाेटिस दिए थे।

यह है किले का इतिहास
किले की चाहर दीवारी और खरबूजा महल केंद्रीय पुरातत्व विभाग के पास है। पूर्व जेल, गुफाएं, रानी का शीश महल राज्य पुरातत्व विभाग के अधीन है। पंवार शासकाें ने 1732 ईस्वी में किले पर आधिपत्य किया था।

किले में तीन गुफाएं हैं, बताया जाता है कि एक गुफा के रास्ते का उपयाेग गढ़ कालिका मंदिर की सुरक्षा के लिए सैनिक करते थे। एक गुफा उज्जैन भर्तरी में निकलती है।

मैं केयर टेकर काे माैके पर भेज रहा हूं
आपने बताया है ताे मैं केयर टेकर काे तत्काल स्थिति देखने के लिए भेज रहा हूं। मेरे पास प्रदेश के कई जिलाें का भी प्रभार है। वैसे हमने दाे साल पहले किले के आसपास बने 520 निर्माणाें काे चिन्हित कर उनकी नपती भी करा ली है। हाईकाेर्ट ने ऐसे सभी निर्माण काे ताेड़ने के निर्देश दिए थे। अब यह मामला धार कलेक्टर के पास विचाराधीन है। निर्माण की हमसे काेई अनुमति नहीं ली गई है।
देवीप्रसाद पांडे, संग्रहाध्यक्ष, पुरातत्व विभाग धार

हमारे अधिकार में नहीं
किले के पास जाे भी निर्माण हाे रहे हैं उसकी अनुमति पुरातत्व विभाग से ही मिलती है। हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है।
विजय कुमार शर्मा, सीएमओ

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