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हादसा:खाकरा पुलिया के पास 40 फीट खाई में गिरी बस, 1 महिला की माैत, 50 यात्री घायल

धार/राजगढ़3 घंटे पहले
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  • बुधवार रात हुआ हादसा, बनारस से सूरत जा रही थी बस

इंदौर-अहमदाबाद राजमार्ग पर माछलिया घाट में बुधवार रात में हादसा हाे गया। उत्तरप्रदेश के बनारस से सूरत जा रही स्लीपर बस अनियंत्रित हाेकर 40 फीट गहरी खाई में गिर गई। हादसे में बस में सवार एक महिला यात्री की माैत हाे गई, 50 अन्य यात्री घायल हाे गए। राजगढ़ से रात में ही पुलिस माैके पर पहुंची। घायलाें काे बस से निकालकर कालीदेवी के अस्पताल में पहुंचाया।

राजगढ़ थाना प्रभारी लाेकेश भदाैरिया के अनुसार घटना बुधवार रात 10.30 बजे की है। स्लीपर बस- जीजे 05 बीटी 2244 माछलिया घाट की एक संकीर्ण पुलिया भंडारया से 40 फीट नीचे खाई में गिर गई। हादसे से बस यात्रियों में चीख-पुकार मच गई। जानकारी लगते ही राजगढ़ पुलिस व अन्य राहगीर खाई में उतरे और घायलों को निकाला।

कई घायल सड़क पर ही पड़े रहे। बचाव कार्य में 15 एंबुलेंस लगी थी लेकिन बस में क्षमता से अधिक यात्री होने के कारण एंबुलेंस भी कम पड़ गई। देर रात तक बचाव कार्य चलता रहा। घायलाें काे झाबुआ जिले के ग्राम कालीदेवी स्थित अस्पताल में पहुंचाया। बताया जा रहा है कि बस चालक शराब के नशे में था इस वजह से यह हादसा हुआ।

पूरी गृहस्थी लेकर चले थे

बस में सवार यात्री शिवप्रकाश ने बताया, लॉकडाउन में अपने घर बनारस चले गए थे। गोपीगंज से बस में सवार हुए थे। पत्नी और दो बच्चे साथ हैं। गृहस्थी का पूरा सामान भी लेकर काम पर वापस जा रहे थे। उन्होंने बताया, बस में दो ड्रायवर थे। दोनों ने रास्तें में रुककर ढाबे में शराब पी थी। सुबह पता चलेगा कि सामान को कितना नुकसान हुआ।

दो क्रेन की मदद से निकाली बस

भदौरिया ने बताया कि हादसे में 1 महिला की मौत हुई हैं। करीब 50 लोगों को चोट आई है, जिनमें चार गंभीर है। गुरुवार शाम पांच बजे बाद बस काे दाे क्रेन की मदद से निकाला गया। इस दाैरान घाट में दाेनाें ओर वाहनाें काे राेक दिया था। राजगढ़ थाने के एएसआई एजेड खान ने बताया कि ड्राइवर किशन पिता महेंद्र देवड़ा (28) निवासी सूरत घायल है। फोटू बाई पति शिवराज विश्वकर्मा (48) ग्राम झबराड़ी थाना हडिया उत्तरप्रदेश की हादसे में माैत हाे गई।

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