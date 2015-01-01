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मौसम का हाल:सुबह 10 बजे तक छाया काेहरा, 12 डिग्री पर पहुंचा रात का तापमान

धार3 घंटे पहले
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गुरुवार सुबह 10 बजे तक हल्का काेहरा छाया हुआ था। 8.30 बजे ताे घना काेहरा था। वाहन चालकों काे हेडलाइट चलाकर निकलना पड़ा। माैसम विभाग के अनुसार तीन दिन में दिन और रात के तापमान में गिरावट आई है। गुरुवार काे अधिकतम तापमान 21.7 व न्यूनतम 12 डिग्री दर्ज किया गया। 24 घंटे में एक-एक डिग्री गिरावटआई है।

10 किमी प्रति घंटा थी हवा की रफ्तार माैसम विभाग के अनुसार गुरुवार सुबह हवा में नमी 98% तक थी। इस दाैरान हवा की रफ्तार 10 किमी प्रति घंटा थी। इसके बाद सुबह 11 बजे बाद धूप निकलने से यह घटकर 77 % पर रह गई। तब हवा की रफ्तार 5 किमी प्रति घंटा रही।

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