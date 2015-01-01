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मौसम का हाल:उत्तरी इलाकों में आए तूफान से इस साल 20 दिन पहले ठंड शुरू, पांच दिन और नहीं निकलेगी धूप

धार2 दिन पहले
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ठंड का कहर जारी है। मंगलवार सुबह 10 बजे तक शहर काेहरे की आगाेश में रहा। बादलाें की वजह से धूप नहीं निकली, सर्द हवाएं चली। दिन का तापमान 22.9 डिग्री दर्ज किया गया।

जाे 15 दिसंबर 2019 के 24 डिग्री के मुकाबले 1.1 डिग्री कम है। पिछले साल से सर्दी इतनी ज्यादा इसलिए क्याेंकि अच्छी बारिश के अलावा पश्चिमी विक्षाेभ उत्तरी क्षेत्राें में बार-बार आने व चक्रवात, प्रति चक्रवात जैसी परिस्थितियां बनीं। जिससे पिछले साल से ठंड 20 दिन पहले शुरू हाे गई।

नवंबर से दिसंबर तक तीन बार पश्चिमी विक्षाेभ की आवृति बनी। पहली बार 10 से 12 नंवबर के बीच, दूसरी 25 नवंबर के आसपास व तीसरी 8 दिसंबर के आसपास। जिससे मावठा गिरा, काेहरा पड़ा और सर्द हवाएं चलीं। जबकि पिछले साल पश्चिमी विक्षाेभ की आवृति नहीं बनने से इस अवधि तक इतनी ठंड महसूस नहीं की गई थी। 25 दिसंबर बाद ठंड ने कहर बरपाना शुरू किया था।

उत्तर क्षेत्राें में बर्फबारी, इसलिए सुबह देर तक काेहरा

माैसम वैज्ञानिक डाॅ. केएस किराड ने बताया कि पश्चिमी विक्षाेभ के कारण देश के उत्तरी इलाकाें में बर्फबारी हाे रही है। जिससे सर्द हवाएं मैदानी इलाकाें तक आई हैं। इस वजह से पश्चिमी मप्र में ठंड बढ़ी है। जिसका असर धार में भी है। वहीं अरब सागर में निम्न दबाव क्षेत्र हाेने से मानसूनी प्रभाव भी बना हुआ है। डाॅ. किराड़ का मानना है कि सिस्टम के कारण ऐसा पहली बार हुआ जब दिनभर काेहरा पड़ा। यूं अमूमन सुबह तक काेहरा ताे रहता ही है।

फसलाें पर कीट का खतरा

गेहूं के लिए माैसम ठीक है। मगर चना, सब्जियाें व फूलाें पर कीट का प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे में किसान फसलाें पर सतत निगरानी रखते रहें और कीटनाशक दवाइयाें का छिड़काव करते रहें।

आगे क्या : कोहरा छाया रहेगा, सूरज भी नहीं निकलेगा

डाॅ. किराड का कहना है कि छाेटी-माेटी माैसमी घटनाएं छाेड़ दें ताे आगामी कुछ दिनाें तक और पश्चिमी विक्षाेभ का असर नजर आएगा। जिसकी वजह से चार से पांच दिन तक धूप नहीं निकलने के आसार हैं। जिससे काेहरे की स्थिति बनेगी

2019 और 2020 में 8 से 15 दिसंबर तक का तापमान

2020

तारीख अधिकतम न्यूनतम

8 दिसंबर 30.3 13.6 9 दिसंबर 30.4 13.4 10 दिसंबर 29.9 13.4 11 दिसंबर 30.4 14.1 12 दिसंबर 26.4 13.9 13 दिसंबर 21.9 14.6 14 दिसंबर 22.4 14.3 15 दिसंबर 22.9 15.1

2019

तारीख अधिकतम न्यूनतम

8 दिसंबर 26.4 10.8 9 दिसंबर 27.7 11.2 10 दिसंबर 28.3 11.9 11 दिसंबर 28.7 12.2 12 दिसंबर 29.2 12.3 13 दिसंबर 26.3 12.0 14 दिसंबर 24.3 10.9 15 दिसंबर 24 12

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